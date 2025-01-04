آسر ياسين يكشف كواليس شخصية محمد عزت في «قلبي ومفتاحه»

كشف الفنان آسر ياسين، عن كواليس تحضيره لشخصية محمد عزت في مسلسل «قلبي ومفتاحه»، قائلًا: «هناك دوران قدّمتُهما سابقًا يحملان بعض التشابه مع محمد عزت، وهما يحيى في رسائل البحر وطه في تراب الماس، لكن هناك اختلافات جوهرية.. يحيى في رسائل البحر كان يعاني من صعوبة في التواصل مع المجتمع، وطه كان شخصية مكسورة، أما محمد عزت فكانت صعوبته تكمن في كونه شخصًا عاديًا ومحترمًا».

شخصية محمد عزت

وأضاف «ياسين»، خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»،: «الصعوبة في شخصية محمد عزت هي أنه شخص عادي ومحترم، رغم أن السائد حاليًا في الأعمال الفنية هو تصوير هذه الشخصيات على أنها مملة وطيبة وليس لها طعم، بل وحتى في المجتمع»، مشيرًا إلى أنه نشأ في أسرة تربّت على المبادئ.

وتابع: «أنا تربيت على المبادئ، وكنت أستغرب وأنا طفل لماذا نكذب؟ ولماذا نفعل مواقف سخيفة مع المدرسين؟ وأتذكر منذ طفولتي وحتى الآن التحولات التي طرأت على المجتمع المصري، مثل اختلاف أسلوب التعامل، ففي الماضي، كان الناس يلقون التحية ببساطة عبر المصافحة، أما الآن، فهناك مبالغة في العناق والتقبيل ونقول إيه ياحبيبي، حتى اللغة تغيّرت، وأصبحنا لا نستخدم الكلمات في مواضعها الصحيحة، وظهرت مصطلحات جديدة».