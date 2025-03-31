آسر ياسين للميس الحديدي: معجب ومندهش من رد فعل الجمهور على «قلبي ومفتاحه» واستمتعت به

آسر ياسين للميس الحديدي: معجب ومندهش من رد فعل الجمهور على «قلبي ومفتاحه» واستمتعت به

آسر ياسين للميس الحديدي: معجب ومندهش من رد فعل الجمهور على «قلبي ومفتاحه» واستمتعت به

قال الفنان آسر ياسين إن انطباعه وانطباع جميع نجوم مسلسل قلبي ومفتاحه كان مشابها لانطباع المشاهدين، مشيرا إلى أنه استمتع بمشاهدة المسلسل وأداء كل الفنانين، حتى أدائه وأداء مي عز الدين، بالإضافة إلى الحالة الفنية التي أحدثها المخرج الكبير تامر محسن.

وتابع خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «سعدت بردود أفعال الجمهور المرحّبة بالعمل وسعادتهم به، وأتفق معها تمامًا».

وأوضح آسر ياسين أن نجاح أعمال المخرج تامر محسن ليس أمرا جديدا، بل هو سمة مميزة في جميع أعماله، مضيفا: «مسلسل قلبي ومفتاحه له خصوصية شديدة، لأنه عمل يتميز بالعبقرية، تامر محسن دائما يخلق ظروفا غير تقليدية للشخصيات في أعماله، ثم يُراقب كيف تتفاعل الشخصيات مع هذه الظروف، كما رأينا في لعبة نيوتن وقلبي ومفتاحه».

وأردف: «هو لا يقدم الشخصيات والأحداث فقط لصناعة دراما، بل يحمل رسالة يريد إيصالها، فهو يختار ظرفًا معينا بشخصياته، ويناقش من خلاله قضايا مجتمعية مهمة، مثلا، أين نجد اليوم شخصية عزت؟ وأين الباحث العلمي الملتزم الذي يجد نفسه مضطرا لفعل أشياء غير مشروعة وتمسكه بالمبادئ؟ وأين شخصية أسعد، التي قدمها دياب؟ فهو يرسم ملامح من المجتمع المصري الحالي، ويناقشها من خلال شخصياته في قالب درامي ممتع يشدّ أنظار وأفئدة المشاهدين».

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