ترامب: لا يجب أن تكون ديوننا الداخلية أكثر من 36 تريليون دولار

ترامب: لا يجب أن تكون ديوننا الداخلية أكثر من 36 تريليون دولار

ترامب: لا يجب أن تكون ديوننا الداخلية أكثر من 36 تريليون دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الأوامر التنفيذية، بينما أدلى بعدة تصريحات تناولت ملفات اقتصادية ودولية بارزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

إعادة صناعة السيارات لأمريكا

في الشأن الاقتصادي، أكد ترامب، عزمه على إعادة صناعة السيارات إلى الولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة عدم تجاوز الديون الداخلية حاجز 36 تريليون دولار.

وشدد على موقفه الحازم من أمن الملاحة البحرية، قائلاً: «لن نتسامح مع أي تهديد للملاحة البحرية»

وأشار ترامب، إلى أنه يريد التأكد من تنفيذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعهداته، مؤكدًا عدم رغبته في فرض رسوم جمركية ثانوية، معربًا عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحاول إعادة التفاوض بشأن المعادن النادرة، مضيفًا: «أريد أن أرى بوتين يعقد صفقة».

ووصف ترامب الحكم الصادر بحق مارين لوبان في فرنسا بأنه «حدث كبير».

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