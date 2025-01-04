مسلسل «قلبي ومفتاحه»

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أنها سعيدة جداً بالعمل وأنها كانت تشاهده بنفس طاقة وتشوق الجمهور باستمتاع، مشيرة إلى أنها عندما شاهدت مسلسل « قلبي ومفتاح ه» أثناء عرضه أبهرها كونه مسلسلا حقيقيا.

وأضافت: «عندما يكون مدير العمل مهتم بالتفاصيل الإنسانية في العمل يكون الإبهار أكثر ولا أقصد هنا فقط تفاصيل الصناعة الفنية لكن الانسانية منها لأن تفاصيل نسيج الدراما الانساني ولذلك ظهرت الشخوص وهي تحمل نفس المشاعر الانسانية التي نعيشها كل يوم في إطار فكرة العمل والدراما».

وتابعت: «كافة الشخصيات خرجت بسيطة لكنها تحمل جمال غير عادي فالبطل هنا ليس هيرو ولا خارق، إنما كان بطلا بإنسانيته وأخلاقه وهنا المفارقة، العمل كل الفنانين فيه أبطال لأن صدقهم وإنساتيهم سر نجاح العمل مما جعله لمس القلوب».