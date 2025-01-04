مروان سري وأحمد كمال يكشفان تفاصيل مشاجرة كوميدية خلال رأس السنة في بيروت

مروان سري وأحمد كمال يكشفان تفاصيل مشاجرة كوميدية خلال رأس السنة في بيروت

مروان سري وأحمد كمال يكشفان تفاصيل مشاجرة كوميدية خلال رأس السنة في بيروت

روى الثنائي مروان سري وأحمد كمال، خلال لقائهما مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة»، عبر شاشة «دي أم سي»، موقفًا كوميديًا تعرضا له أثناء وجودهما في لبنان خلال احتفالات رأس السنة.

وأوضح مروان سري أن القصة بدأت أثناء عودتهما من الاحتفال، حيث فوجئا بسيدة توجه هاتفها نحوه وتلقيه على أحمد كمال بطريقة مفاجئة، ما أثار دهشتهما.

وأضاف أنهما حاولا التفاهم مع الأمن في المكان، إلا أن الموقف تصاعد بشكل غير متوقع، حيث تدخل نحو 75 حارسًا شخصيًا وظنوا خطأً أنهما المعتديان، ليجدا نفسيهما وسط مشاجرة دون معرفة السبب الحقيقي.

وأشار مروان سري إلى أنهما لم يستوعبا ما كان يحدث، وانفجرا من الضحك أثناء تبادلهما النظرات وهما على الأرض وسط الفوضى.

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