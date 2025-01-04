حنان مطاوع: مسلسل «صفحة بيضا» صرخة إنسانية ورسالة قوية لكل من يعاني من المرض

حنان مطاوع: مسلسل «صفحة بيضا» صرخة إنسانية ورسالة قوية لكل من يعاني من المرض

حنان مطاوع: مسلسل «صفحة بيضا» صرخة إنسانية ورسالة قوية لكل من يعاني من المرض

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن كواليس تجسيدها لشخصية «ضي» في مسلسل «صفحة بيضا»، مشيرة إلى أن الدور كان مختلفًا ومؤثرًا بشدة، حيث لعبت على المشاعر المتباينة بين علاقتها بابنتها وبمن حولها في العمل، وأكثر ما جذبها للمسلسل منذ البداية هو الشركة المتحدة.

تفاصيل مشاركة الفنانة حنان مطاوع في «صفحة بيضا»

وقالت خلال لقائها عبر شاشة «سي بي سي»: «عندما أشارك في عمل من إنتاج المتحدة، أشعر أن لدي ظهر وسند، كأنني في بيتي وبين أهلي، بالإضافة إلى شركة أروما التي نجحنا معًا في أعمال سابقة، فهم محترفون ويقدرون قيمة العمل الفني».

وأوضحت ان القضية التي يتناولها مسلسل «صفحة بيضا» تمسّ كل إنسان، حيث تطرّقت إلى الاحتكار العالمي للأدوية ومنعها عن الفقراء، مؤكدة أن الفكرة تمثل صرخة إنسانية ورسالة قوية لكل من يعاني من المرض، مشددة على أن الشخصية تعيش تحديًا كبيرًا بسبب مرض ابنتها النادر، حيث تعاني الطفلة من انفصال في الشبكية وضعف بصري تدريجي قد يؤدي إلى فقدان النظر بالكامل، مما يدفع الأم إلى البحث عن علاج بديل بأسعار معقولة، وهو ما جعلها تنخرط في مجال الأبحاث الصيدلانية منذ صغرها.

ونوهت إلى أن الدافع وراء الشخصية لم يكن فقط إيمانها بعملها، بل الألم الذي تعيشه بسبب معاناة ابنتها، مما جعل تجسيد الدور تجربة مليئة بالمشاعر الحقيقية والتحديات.

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