«الأرصاد»: أمطار متفاوتة الشدة على 12 محافظة في ثاني أيام العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات الجوية اليوم الثلاثاء الموافق ثاني أيام عيد الفطر، والذي يتزامن مع ثاني أسابيع فصل الربيع، حيث تشهد عدة محافظات تكاثر السحب الممطرة، نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض جوي ممطر قادم على سطح البحر المتوسط، يصاحبه أمطار ما بين متوسطة ومتفاوتة الشدة وغزيرة أحيانا.

أمطار على 12 محافظة

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها إلى أن طقس ثاني أيام العيد سيكون ممطرًا على نحو 12 محافظة ساحلية وشمال الوجه البحري، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة منذ ساعات الصباح الأولى على كل من محافظات «الإسكندرية - مطروح - العلمين»، ويصاحبها أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، تزداد مع تقدم ساعات النهار وتمتد إلى كل من محافظات «كفر الشيخ - البحيرة - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش - الإسماعيلية - السويس - الشرقية»، وذلك مع استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة التي يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، تختلف من منطقة إلى أخرى.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن السحب الممطرة ستمتد خلال ساعات الظهيرة إلى عدد من محافظات شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري، وذلك بسبب تأثير المنخفض الجوي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

ووفقا لتقرير هيئة الارصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغري المتوقعة اليوم الثلاثاء فى طقس ثاني أيام العيد على المدن والمحافظات على النحو التالي:

- القاهرة، الكبرى 26، الصغرى 20.

- العاصمة الإدارية، الكبرى 27، الصغرى 19.

- أكتوبر، الكبرى 27، الصغرى 19.

- بنها، الكبرى 26، الصغرى 20.

- دمنهور، الكبرى 25، الصغرى 19.

- وادي النطرون، الكبرى 27، الصغرى 18.

- كفر الشيخ، الكبرى 26، الصغرى 17.

- المنصورة، الكبرى 26، الصغرى 17.

- الزقازيق، الكبرى 26، الصغرى 18.

- شبين الكوم، الكبرى 26، الصغرى 17.

- طنطا، الكبرى 25، الصغرى 17.

- دمياط، الكبرى 24، الصغرى 17.

- بورسعيد، الكبرى 23، الصغرى18.

- الإسماعيلية، الكبرى 27، الصغرى 16.

- السويس، الكبرى 27، الصغرى 15.

- العريش، الكبرى 27، الصغرى 16.

- رفح، الكبرى 26، الصغرى 17.

- رأس سدر، الكبرى 28، الصغرى16.

- نخل، الكبرى 31، الصغرى 13.

- كاترين، الكبرى 25، الصغرى 10.

- الطور، الكبرى 29، الصغرى 16.

- طابا، الكبرى 30، الصغرى 18.

- شرم الشيخ، الكبرى 31، الصغرى 22.

- الإسكندرية، الكبرى 24، الصغرى 18.

- العلمين الجديدة، الكبرى 22، الصغري 18.

- مطروح، الكبرى 23، الصغرى 16.

- السلوم، الكبرى 22، الصغرى 16.

- سيوة، الكبرى 23، الصغرى 17.

- رأس غارب، الكبرى 29، الصغرى 21.

- الغردقة، الكبرى 30 الصغرى 21.

- سفاجا، الكبرى 30، الصغرى 22.

- مرسى علم، الكبرى 30، الصغرى 22.

- شلاتين، الكبرى 33، الصغرى 21.

- حلايب، الكبرى30، الصغرى 20.

- أبو رماد، الكبرى 31، الصغرى 20.

- رأس حدربة، الكبرى 29، الصغرى 20.

- الفيوم، الكبرى 27، الصغرى 15.

- بني سويف، الكبرى 27، الصغرى 15.

- المنيا، الكبرى 28، الصغرى 15.

- أسيوط، الكبرى 30، الصغرى 16.

- سوهاج، الكبرى 36، الصغرى 17.

- قنا، الكبرى 40، الصغرى 17.

- الأقصر، الكبرى 39 الصغرى 18.

- أسوان، الكبرى 40، الصغرى 19.

- الوادي الجديد، الكبرى 35، الصغرى 18.

- أبو سمبل، الكبرى 40، الصغرى 19.