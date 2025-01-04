الجمهور يشيد بأداء كمال أبو رية في الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية: «غول تمثيل»

استطاع مسلسل «لام شمسية»، بطولة الفنانة أمينة خليل، أن يخطف قلوب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي ويصبح حديث رواد السوشيال ميديا منذ انطلاق حلقاته الأولى في الموسم الرمضاني 2025، نظرًا إلى مناقشته قضية مهمة، وهي التحرش بالأطفال. وشهدت الحلقة الأخيرة تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع حكم القاضي، الذي يجسده الفنان كمال أبو رية، بالسجن المؤبد على «وسام»، الذي يجسده الفنان محمد شاهين، في قضية تحرشه بالطفل يوسف علي البيلي، فيما أُحيلت أوراقه إلى النيابة العامة في قضية تحرشه بالطفل إسماعيل.

إشادة بكمال أبو رية

تفاعل الكثير من الجماهير مع أداء الفنان كمال أبو رية في دور القاضي، كما أُعجبوا بتصرفاته وإتقانه للشخصية، حتى إن البعض اعتبره وكأنه حقيقي وليس مجرد تمثيل. وجاءت التعليقات كالتالي:«شكرًا لصُنّاع العمل على تصوير معاناة القاضي بشكل صادق وحقيقي، ربما لأول مرة في عمل درامي مصري، وكيف أن تكوين القناعة والوصول إلى عقيدة في الدعاوى أمر مرهق نفسيًا وذهنيًا لأقصى درجة.»، وأيضًا: «كمال أبو رية عفوي بشكل مرعب، وكأنه لا يُمثل.»، وأيضًا: «كمال أبو رية اختيار موفق جدًا.»، وقال آخر: «كمال أبو رية قدم دور القاضي بإتقان شديد... غول تمثيل!»، وغيرها من التعليقات الإيجابية التي أشادت بأدائه في العمل.

قصة مسلسل لام شمسية

ويناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوي.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.