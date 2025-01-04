9 نصائح من «البيئة» للتعامل مع العواصف الترابية.. منها غلق النوافذ وارتداء النظارات

9 نصائح من «البيئة» للتعامل مع العواصف الترابية.. منها غلق النوافذ وارتداء النظارات

9 نصائح من «البيئة» للتعامل مع العواصف الترابية.. منها غلق النوافذ وارتداء النظارات

تعمل منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، على تحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة، من خلال 58 نقطة دراسة يجري تحديثها يوميا، وتنشر على صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة الإلكتروني، إذ تساهم في تحليل وتقييم انبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة، والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.

نصائح من منظومة الرصد المبكر لتلوث الهواء

ووفقا للمعلن من قبل منظومة الإنذار المبكر، التابعة لوزارة البيئة، هناك عدد من النصائح التى يجب اتباعها عند التعامل مع العوامل الجوية التي تؤثر بالسلب على جودة الهواء، ومنها العواصف الترابية التي تؤثر على البلاد خلال هذه الساعات، وتتمثل في:

1- الامتناع عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

2- إغلاق الشبابيك عند حدوث النوبة.

3- رش المياه من البخاخات في الجو داخل المنزل وعلى الستائر حتى تترسب الجسيمات العالقة في الجو.

4- ارتداء نظارات الشمس في حالة الخروج من المنزل لحماية العين.

5- امتناع الأطفال عن اللعب في الأماكن المفتوحة عند حدوث النوبة.

6- يجب على الأطفال وكبار السن والحوامل والمرضى أن يتواجدوا في أماكن مغلقة طوال أوقات تلوث الهواء الحادة.

7- التقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

8- تناول المشروبات والسوائل وخصوصاً المياه وذلك لتعويض فقد الجسم للماء بشكل منتظم.

9- في حالة شعور العاملين في الأماكن المفتوحة بأعراض مرضية يجب أن يدخلوا الأماكن المغلقة.

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