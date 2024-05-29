«البيئة» تعرض آلية عمل منظومة الإنذار المبكر في المناطق المأهولة بالسكان

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن آلية عمل منظومة الإنذار المبكر، والتي تغطي جميع المناطق المأهولة بالسكان، بواقع 58 نقطة إنذار، مشيرة إلى أنها تعمل على تحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء، وانبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي.

تقييم انبعاثات الهواء

وأضافت أن المنظومة تسهم في تحليل وتقييم انبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية، والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.

تجارب افتراضية للتشتت

وأوضحت في بيان لها، أن الوزارة بصدد إنشاء تطبيق لنمذجة الهواء المحيط، وهو تطبيق خدمي يستخرج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRF، وعمل تجارب افتراضية للتشتت.