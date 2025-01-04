مركبة فضائية تنطلق نحو قطبي الأرض لدراسة صحة الإنسان في الفضاء

أقلعت مركبة فضائية من طراز دراغون تابعة لشركة سبيس إكس الأمريكية، لإنجاز أول مهمة فضائية مأهولة في العالم تحلق فوق المناطق القطبية للأرض، بغرض إجراء بعض الدراسات بشأن مستقبل السياحة الفضائية وكيفية الحفاظ على صحة الإنسان خلال رحلته في الفضاء.

انطلاق أول رحلة فضائية لقطبي الأرض

ووفق موقع spaceflightnow، انطلقت الرحلة الفضائية وعلى متنها طاقم مكون من 4 أفراد، وهم قائد المهمة تشون وانغ، وقائدة المركبة يانيكي ميكلسن، وطيارة المهمة رابيا روغ، وأخصائي المهمة والمسؤول الطبي إريك فيليبس، وأقلعت المركبة محمولة على صاروخ فالكون 9 في الساعة 9:46 مساء بالتوقيت الشرقي «0146 بتوقيت جرينتش الثلاثاء» من مركز كينيدي للفضاء التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا» في ولاية فلوريدا.

وقرر طاقم الرحلة الفضائية أن تستمر المهمة من 3 حتى 5 أيام، يرصدون خلالها المناطق البرية القطبية للأرض عبر نافذة المراقبة في مركبة، تمهيدًا لإجراء 22 تجربة علمية تهدف إلى تعزيز صحة الإنسان وأدائه في الفضاء، خاصة للرحلات الفضائية المستقبلية طويلة الأمد.

أهم أبحاث الطاقم الفضائي

وتشمل أهم الأبحاث والدراسات التي يقوم بها طاقم الرحلة، دراسة كيفية زراعة الفطر في بيئة الجاذبية الصغرى كمحصول غذائي محتمل في الفضاء، ودراسة تمارين تقييد تدفق الدم للحفاظ على كتلة العضلات والعظام.

كما تجري دراسات حول مراقبة الصحة الهرمونية لدى المرأة في الفضاء، واستكشاف أنماط النوم والتوتر باستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء، ومراقبة الجلوكوز باستمرار، ودوار الحركة، إضافة إلى تصوير الدماغ فور الهبوط باستخدام جهاز محمول للتصوير بالرنين المغناطيسي.