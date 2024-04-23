رحلة فضائية غير مسبوقة متاحة للجميع.. كم تبلغ قيمتها؟

فرصة استثنائية تفتح لك أبواب الفضاء للاستكشاف عن قرب، عبر رحلة هي الأولى من نوعها لخوض تجربة فريدة لا تنسى، تنطلق من الأرض لاختراق طبقة الستراتوسفير، لهدف يبدو غريبًا بعض الشيء، لكنها مهمة لمحبي الفضاء.

تفاصيل رحلة فضائية غير مسبوقة

الرحلة بمثابة حلم يتحول إلى حقيقة لمحبي الفضاء حول العالم، إذ ستكون الفرصة متاحة لهم، لمشاهدة كوكب الأرض من منظور مختلف تمامًا، والشعور بعظمة الكون وضخامته، إلى جانب رؤية شروق الشمس من ارتفاع شاهق، بحسب موقع «ذا ناشيونال».

وتستعد شركة إسبانية تدعى «هالو سبيس»، لإطلاق رحلة فضائية مميزة من عدة مناطق بينها السعودية، في محاولة لإتاحة فرصة استثنائية لمشاهدة شروق الشمس المذهل من أعلى كوكب الأرض، بمبلغ خيالي.

كم تبلغ قيمة رحلة الفضاء المرتقبة؟

الرحلة الاختبارية تنطلق هذا الصيف، تمهيدًا لتقديم رحلات تجارية للراغبين في خوض تجربة فريدة من نوعها، بداية من عام 2026، على أن تقدر تكلفة الرحلة بـ164 ألف دولار.

وتنطلق الرحلة الفضائية الفاخرة لمدة 4 ساعات، تبدأ قبل الفجر، ويقدم الطاقم للركاب طعامًا فاخرًا من طبقة الستراتوسفير، قبل العودة إلى الأرض، إذ تُجري الشركة الإسبانية محادثات مع الجهات التنظيمية السعودية، لإنشاء قاعدة في المملكة لخدمة سائحي الفضاء الأثرياء.

يعد اختيار المملكة العربية السعودية نقطة انطلاق أحد أهم العوامل لنجاح هذه الرحلات، وذلك لما تتمتع به من طقسًا مثاليًا يضمن رؤية واضحة لشروق الشمس، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز الذي يُسهل عملية الإطلاق.

الرحلة فرصة استثنائية لعيش تجربة لا تُنسى، ومشاهدة كوكب الأرض من منظور جديد كليًا، إلى جانب أنها ستساهم في جذب مزيد من السياح إلى السعودية.