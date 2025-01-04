وظائف بنك مصر 2025 للخريجين.. التخصصات وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، وظائف خالية «أخصائيي إدارة وثائق» في فروعه المختلفة بمصر، حيث يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وعلوم الكمبيوتر، وما يعادلها من شهادات، حرصًا على توفير فرص عمل ومصدر دخل شهري ثابت للشباب وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح بنك مصر، التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير، مسؤوليات وشروط الوظائف وكيفية التقديم عليها، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2025



- إدارة إصدارات أنظمة التشغيل والبرامج والصور.

- إدارة التراخيص، والإدارة والتنفيذ.

- توثيق إجراءات القسم أو النماذج أو الورديات.

- التنسيق مع الإدارات الأخرى قبل نشر أي سياسات لنقاط النهاية.

- إدارة الطلبات المخططة وغير المخططة (حالات الكوارث/الطوارئ).

- إدارة خطط تدريب الفريق.

- تنسيق إدارات المستويات (OLA وSLA) مع الإدارات الأخرى.

- تسجيل الأحداث والمشكلات وحلها في السجلات.

- إدارة تقارير رضا العملاء.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر 2025



- أن يكون المتقدم على وظائف بنك مصر 2025، حاصل على مؤهل دراسي عال أو من خريجي كليات التجارة.

- أن يكون لديه خبرة في المجال نفسه لعدة سنوات.



ويمكن للراغبين في التقديم على الوظائف، الدخول على صفحة البنك الرسمية على لينكد إن، وإرسال السير الذاتية الخاصة بهم.