وظائف خالية في السعودية والإمارات.. اعرف التفاصيل والراتب

باق 48 ساعة على إغلاق باب التقديم في عدد من الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل في عدد من الدول العربية، وهي متاحة لعدد كبير من التخصصات والخريجين، في ضوء حرص وزارة العمل على توفير وظائف خالية أمام الشباب بشكل مستمر داخل مصر وخارجها، بهدف الحد من معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب للالتحاق بالوظائف المناسبة.

643 فرصة عمل في مجال المقاولات والإنشاءات بدولة خليجية

643 فرصة عمل في مجال المقاولات والإنشاءات بدولة خليجية، وفرتها وزارة العمل برواتب تعادل بين 32 إلى 82 ألف جنيه مصر، بعد التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من جهة، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج من جهة اخري، وذلك في المهن التالية.

- 25 مهندسا مدنيا براتب شهري 82 ألف جنيه مصري.

- 50 مراقبا في تخصص القوالب الخرسانية براتب 49 ألفًا و200 جنيه مصري.

- 200 عامل متخصص بتسقيف الأسفلت براتب 32 ألفًا و800 جنيه مصري.

- 200 وظيفة عامل مخازن براتب 32 ألفًا و800 جنيه مصري.

- 75 وظيفة سائق شاحنة براتب 32 ألفًا و800 جنيه مصري.

- 75 وظيفة سائق آليات براتب 32 ألفًا و800 جنيه مصري.

- 5 وظائف كتّاب إدخال بيانات، براتب 32 ألفًا و800 جنيه مصري.

- 10 أمناء مخازن براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 3 باحثين قانونيين، براتب 82 ألف جنيه مصري.

الشروط وظائف المقاولات

- السن من 22 إلى 55 عاماا.

المؤهل والخبرات العلمية وفقًا للمهنة المطلوبة.

يكون المتقدمين لديهم لغة أجنبية.

اجتياز فترة الاختبار وفقًا لـ قانون العمل.

العقد الحكومي لمدة سنتين.

التقديم على الوظائف مستمر حتى الأربعاء المقبل 3-4-2025 عبر موقع وزارة العمل، من خلال الرابط الإلكتروني

وظائف خالية في السعودية

وأوضحت الوزارة استمرار التقديم على 11 فرصة عمل فيشركة المحور الدولية للمقاولات باالسعودية، حيث التقديم من خلال الرابط الإلكتروني، وتشمل الوظائف التالية.

- 2 وظيفة مراقب عمل ميداني براتب شهري 3000 ريال سعودي.

- 2 وظيفة فني تمديدات كهربائية براتب شهري 2500 ريال سعودي.

- 2 وظيفية عامل دهان براتب شهري 2000 ريال سعودي.

- 2 وظيفة عامل مبلط براتب شهري 2000 ريال سعودي.

- 2 وظيفية عامل في مجال السباكة براتب شهري 2000 ريال سعودي.

- وظيفية مهندس مدني براتب 5000 ريال سعودي.

وظائف وزارة العمل في الإمارات

وفي ذات السياق، اكدت وزارة العمل أنّ الأربعاء المقبل سيكون آخر يوم للتقديم الإلكتروني للتقديم على وظائف وزارة العمل في الإمارات، والتى تضم 185 فرصة عمل في الإمارات براتب شهري يصل إلى 2000 درهم إماراتي وفق سنوات الخبرة، حيث شملت الوظائف ما يلي.



20 وظيفية فني جبس بورد براتب من 1700 إلى 2000 درهم، سنوات الخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

20 وظيفية فني نجار خشب «موبيليا» براتب من 1700 إلى 2000 درهم سنوات الخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

20 وظيفية فني نجار خشب «ديكور» برواتب من 1700 إلى 2000 درهم سنوات الخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

20 وظيفية فني حداد لحام مظلات، برواتب من 1700 إلى 1900 درهم سنوات الخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

5 وظائف لفنيين كهرباء وتكييف راتب من 1600 إلى 2000 درهم سنوات الخبرة من 4 إلى 6 سنوات.

100 وظيفية عامل في مجال الزراعة والري، رواتب من 1200 إلى 1400 درهم وسنوات خبرة عام واحد.