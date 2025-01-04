الكمية المسموح بتناولها من الكحك خلال أيام العيد.. والسعرات الحرارية

الكحك من الحلويات الأساسية في عيد الفطر المبارك، إذ يحرص الكثيرون على تناوله خلال أيام العيد، حتى أن البعض قد يفرط في استهلاكه يوميًا، ورغم لذة طعمه، قد يجهل البعض أن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب مشاكلات صحية بسبب احتوائه على كميات مرتفعة من السكر والدهون، منها اضطرابات الجهاز الهضمي، وزيادة الوزن وأمراض القلب، ما يستدعي الحذر، لذلك يجب على الأشخاص تجنب الإفراط في تناول الكعك والبسكويت خلال عيد الفطر، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويحتاج جسم الإنسان إلى 1600 لـ2000 سعر حراري، لذلك لا بد من تناول الكعك بكميات معتدلة، ويفضل أن تكون من كعكة إلى اثنتين فقط على مدار اليوم، بحسب وزارة الصحة، مشيرة إلى أن في حال تناول المزيد لابد من تناول البسكويت، حيث أنه كما ذكر أقلهم في السعرات الحرارية، ولا يسبب أي مشكلات للجهاز الهضمي.

وحدد المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان سعرات كحك العيد على النحو التالي:

- الكعكة الواحدة 200 سعر حراري.

- الغريبة الواحدة 150 سعر حراري.

- البسكوت الواحدة 60 سعر حراري.

- البيتي فور الواحدة الواحدة 60 سعر حراري.

المعمول بالتمر الواحدة 200 سعر حراري.

وحول مخاطر الإفراط في تناول الكحك، أوضح الدكتور أحمد علام، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن الكحك غني بالسكريات والنشويات، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز بالدم، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على مرضى السكري.

ويؤدي الإفراط في تناول الكحك إلى الإصابة بعسر الهضم، التلبك المعوي، والإسهال، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الدهون والسكريات التي تُجهد الجهاز الهضمي.

زيادة الوزن والسمنة

يحتوي الكعك على سعرات حرارية مرتفعة، إذ تصل الكعكة الواحدة إلى 200 سعرة حرارية، ما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن، خصوصًا عند تناوله بكميات كبيرة.