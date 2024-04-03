لو مريض سكر.. مفاجأة في الكمية المناسبة لتناول كحك وبسكويت العيد

لا يمكن منع مريض السكري من تناول حلوى العيد سواء كحك أو بسكويت؛ فالممنوع في أكثر الأوقات مرغوب على الرغم من أضراره الجسيمة من ارتفاع نسبة الكوليسترول ونسبة السكر في الدم؛ لكن المفاجأة أن الجانب الطبي لا يمنع تمامًا المريض من تناول الكحك والبسكوت، لكن هناك شروطا وكمية محددة يجب اتباعها لتجنب الضرر، وفق تصريحات الدكتورة إيمان عبدالله، اخصائي التغذية علاجية، وموقع «هيلث لاين» البريطاني.

الكمية المناسبة لتناول الكحك والبكسوت في العيد

تقول استشاري التغذية العلاجية، إيمان عبد الله، إن مريض السكر يمكنه تناول الكحك والبكسوت لكن بكمية مناسبة نهارًا ليس ليلًا وألا يكسر صيامه أو يتناوله على الريق «مش لوحده ميكسروش صيامهم عليه ويكون قبله حاجة»، وأن الكمية المناسبة سواء من الكحك أو البسكوت تكون مليء اليد أي من 3 لـ 4 قطع من كل الموجود.

بسكوت بديل لبسكوت السكر لمرضى السكر

وهناك أنواع بسكويت بديلة لبسكويت العيد الدسم تكون أقل ضررًا من بسكويت العيد منها التالي:

بسكويت الحليب المملح: يميل بسكويت الحليب المخمر إلى أن يحتوي على أقل من 20 جرامًا من السكر لكل 100 جرام سكر.

بسكويت الشاي الكلاسيكي

يحتوي على 20.2 جرام من السكر لكل 100 جرام سكر، بينما تحتوي إصدارات السوبر ماركت من الوجبة الخفيفة على ما بين 19 جرامًا و21 جرامًا من السكر.

بسكويت الفاكهة؛ يحتوي على 26.2 جرامًا لكل 100 جرام سكر.

سوفت بيكس رقائق الشوكولاتة

يحتوي هذا البسكويت الناعم على 21 جراما من السكر لكل 100 جرام.

بسكويت الشوفان بالزنجبيل من نيرنز

يحتوي بسكويت الشوفان المصنوع من زيت فاكهة النخيل المستدام، على 17.2 جرام من السكر لكل 100 جرام.