«الأرصاد»: رياح صحراوية وأمطار رعدية على عدّة محافظات جنوبية

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، سكان بعض المحافظات الجنوبية وسيناء من نشاط الرياح الصحراوية في حالة الطقس اليوم، حيث تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، وارتفاع درجات الحرارة العظمى، حيث يسود طقس شديد الحرارة طوال ساعات النهار، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الرغدية مع بداية ساعات المساء.

رياح صحراوية وانخفاض الرؤية الأفقية

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء ومحافظات الصعيد، تشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على جميع المدن والمحافظات، حيث تصل سرعاتها إلى نحو 45 كيلومترا فى الساعة، ما يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على المناطق المفتوحة والصحراوية والطرق الزراعية والرابطة بين المحافظات، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر الشديد خلال القيادة.

كتل هوائية صحراوية وارتفاع الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ وسط وجنوب سيناء ومحافظات الصعيد، تتاثر بارتفاع درجات الحرارة العظمى حيث تتراوح بين 39 إلى 40 درجة، بسبب تأثير كتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها العظمى، كما تشهد مع تقدم ساعات النهار سقوط للأمطار الرعدية الغزيرة ومتفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من جنوب الصعيد وجبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، في طقس ثاني أيام العيد.