سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-4-2025 أمام الجنيه المصري، مستويات مستقرة بالبنوك المصرية نظرًا لبدء إجازة عيد الفطر المبارك في القطاع المصرفي، على أن يُستأنف العمل الخميس المقبل، وسجل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري وفق آخر تحديث.

وفيما يلي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وعملات أخرى، وفقًا لآخر تحديث أعلنته عدة بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، سواء حكومية أو خاصة أو معاملات إسلامية.

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

ويتداول سعر الدولار اليوم أمام اليورو عالميًا، عند مستوى 0.93 يورو على مستوى الشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي

وبلغ سعر الدولار اليوم أمام الريال السعودي عالميًا، 3.75 ريال سعودي للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصري، 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ويتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر، عند مستويات 50.52 و50.62 جنيه للشراء والبيع على التوالى.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي، 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.