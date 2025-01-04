سعر الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-4-2025

سجلت سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في الأسواق المحلية مستويات متباينة، وفق آخر تحديث معلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار السلع الأساسية وبينها مواد البناء.

وترصد السطور التالية أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر للشركات بحسب آخر تحديث معلن منها، ومتوسط السعر للمستهلك على مستوى المحافظات، وفق السعر الرسمي المعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر تباينا، ليتراجع سعر طن الحديد اليوم في مصر بشكل ملحوظ، خاصة سعر الحديد الاستثماري وسعر طن حديد عز، مقابل تحرك طفيف في سعر طن الأسمنت.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم للمستهلك

وصل سعر طن الحديد الاستثماري للمستهلك في الأسواق المحلية اليوم، إلى 36 ألفا و266 جنيها للشراء بانخفاض مقداره 1244 جنيها بنسبة تعادل 3.32%.

سعر طن حديد عز اليوم

بينما سجل سعر طن حديد عز اليوم في الأسواق انخفاضا ملحوظا، ليفقد الطن 331 جنيها للطن، ليصل إلى المستهلك بمتوسط سعر 38 ألفا و888 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي الآن بالتعاملات المسائية للمستهلك، 3583 جنيها.