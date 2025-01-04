«اشتري عربية بأرخص سعر».. كل ما تود معرفته عن مزاد النيابات من «المالية»

«اشتري عربية بأرخص سعر».. كل ما تود معرفته عن مزاد النيابات من «المالية»

«اشتري عربية بأرخص سعر».. كل ما تود معرفته عن مزاد النيابات من «المالية»

تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على تنظيم مزادات علنية لبيع سيارات بأرخص الأسعار، حيث تنظم يوم 9 أبريل الجاري مزادا لبيع مركبات نيابات.

أوضحت الهيئة تفاصيل المزاد العلني لبيع مركبات النيابات من وزارة المالية، وترصد السطور التالية أنواع السيارات المعروضة في المزاد وضوابط الاشتراك به، كما يلي.

تفاصيل سيارات مزاد المركبات

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنواع السيارات المعروضة في المزاد العلني، وهي سيارات ملاكي وميكروباص وبيك أب وتكاتك وموتوسيكلات ماركات «بروتون، ورينو، وbmw، وهيونداي، وجيب شيروكي، وشيفروليه، وبيجو، وميتسوبيشي، ولادا، وسوزوكي، وجيلي، وفيات، ودايو، ونصر، وآيسوزو، وكيا، ونيسان، وأوبل، واسكودا، ومازدا، ومرسيدس، وبجاج، ودايون، وحلاوة، وديهاتسو».

سيارات مزاد الجمارك الاثنين

ضوابط الاشتراك في المزاد العلني

- شراء كراسة الشروط ويصل سعرها إلى 400 جنيه.

- تعقد جلسات المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة في تمام الثانية عشرة ظهرا.

- يجب دفع تأمين دخول المزاد والذي يصل إلى 10 آلاف جنيه، ويتم دفع مبلغ 30% فور رسو المزاد، ويتم دفع باق الثمن خلال 15 يوما.

- يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، وهو شرط من شروط دخول المزاد.

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