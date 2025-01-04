موعد عودة عمل البنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025

أعلن البنك المركزي المصري موعد عودة عمل البنوك رسميا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025، والتي بدأت الأحد الماضي وتمتد حتى غدٍ الأربعاء ثالث أيام العيد؛ لتستأنف بعدها البنوك المصرية عملها بصورة طبيعية، وتستقبل فروعها كل المتعاملين بدءًا من صباح الخميس، الموافق 3 أبريل الجاري.

موعد عودة عمل البنوك المصرية والخدمات الأونلاين

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي، فإنَّ موعد عودة عمل البنوك المصرية بداية من يوم الخميس المقبل سيشهد استقبال شبكات فروعها لكافة العملاء وإجراء كل العمليات المصرفية في المواعيد الرسمية لعمل الفروع والمحددة والمعلنة من كل بنك، مع العلم أن أغلب الخدمات المصرفية توفرها العديد من التطبيقات البنكية الأونلاين، مثل الإنترنت بانكيج والموبايل بانكينج والمحافظ الإلكترونية، كما يمكن إجراءات عمليات السحب والإيداع وشراء الشهادات وربط الودائع من خلال التطبيقات الرقمية أو من ماكينات الصراف الآلى ATM.

مواعيد عمل البنوك المصرية للفروع بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

كما أوضح عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، أنه مع عودتها للعمل بشكل كامل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، ستعاود الفروع أيضا العمل وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة قبل دخول شهر رمضان 2025، أي ستستقبل الفروع المتعاملين بدءًا من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا، أي بواقع 7 ساعات ونصف يوميا، طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

التوسع الأفقي والرأسي للبنوك المصرية 2025

وتحرص البنوك المصرية على توفير الخدمات المصرفية للعملاء بشكل رقمي وتقليدي بما يواكب العصر الحالي ومتطلبانه من سرعة وسهولة، ولذلك تتوسع أفقيا ورأسيا بنشر ماكينات الصراف الآلى التابعة لها وتطوير الفروع التقليدية وافتتاح أخرى لتغطي أنحاء الجمهورية والمناطق النائية بجانب إطلاق التطبيقات البنكية الرقمية.