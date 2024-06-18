موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

تفتح جميع البنوك المصرية أبوابها مرة أخرى أمام جميع المواطنين، بداية من الأسبوع المقبل فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ تستمر الإجازة التي أعلنها البنك المركزي المصري بمناسبة عيد الأضحى لمدة 5 أيام بخلاف الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي.

موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2024، وفقاً للبيان للمعلن من جانب البنك المركزي المصري.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وكان البنك المركزي المصري أعلن الأسبوع الماضي في بيان رسمي، تعطيل العمل في جميع البنوك المصرية بدءاً من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موعد عودة البنوك للعمل

وأشار البنك المركزي إلى أنَّه من المقرر أنَّ تستأنف البنوك عملها بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وتعمل البنوك على مدار أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية لكل البنوك.

خدمات تقدمها البنوك في أثناء الاجازة

وتوفر البنوك العاملة في مصر عددًا من الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، لتساعد العملاء على إنجاز التعاملات المهمة مثل السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، ودفع الفواتير المنزلية.