الطرح خلال أيام.. 10 معلومات عن شقق الإسكان الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية والمواعيد، إذ تفصلنا أيام قليلة عن موعد أول طرح لشقق الإسكان وتحديدًا يوم 15 أبريل الجاري.

وفيما يلي، 10 معلومات عن شقق الإسكان الجديدة المتاحة لكل الفئات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل شقق الإسكان الجديدة

طرح 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

طرح 261 ألفًا و253 وحدة سكنية من خلال «بنك التعمير والإسكان».

بدء تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بمشروعي «ديارنا» و«ظلال» بمواصفات وتصميمات حديثة وذلك في المدن الجديدة والمشروعات للإسكان المتوسط والفاخر.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي

سيجري إعلان طرح وحدات شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل في 15 أبريل الجاري، وشراء كراسات الشروط اعتبارًا من 15 مايو المقبل.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

بالنسبة لطرح «بنك التعمير والإسكان» سيكون على 5 مراحل، كالتالي:

35088 وحدة سكنية في 15 أبريل 2025.

59510 وحدات سكنية في 15 يوليو 2025.

59687 وحدة سكنية في 15 أكتوبر 2025.

58312 وحدة سكنية في 15 يناير 2026.

48656 وحدة سكنية في 15 أبريل 2026.

ويضم الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، سواء محدودي أو متوسطي الدخل، وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح حسب نوع الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.