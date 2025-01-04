ضبط 36 ألف مخالفة مرورية خلال حملات موسعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والميادين، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية للحد من وقوع الحوادث وتطبيق قانون المرور.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 36 ألفا و284 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، ومخالفات الموقف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات أخرى تتعلق بشروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات لضبط المخالفين وتحقيق السلامة المرورية.