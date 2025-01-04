هل تتعرض البلاد لعاصفة رملية اليوم؟.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح الصحراوية التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على عدد من الطرق في بعض المحافظات المختلفة، بسبب سرعات الرياح التى تصل أحيانا إلى 50 كيلومترا في الساعة، فهل تتحول الرياح إلى عاصفة رملية فى حالة الطقس اليوم ثاني أيام عيد الفطر؟

هل تتعرض البلاد لعاصفة رملية اليوم؟

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه لا توجد أي عاصفة رملية تؤثر على البلاد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق مختلفة من سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد إلى وسط وجنوب سيناء حتى مدن ومحافظات جنوب الصعيد، وهى رياح شمالية غربية مثيرة للرمال والأتربة، تعمل على خفض مستوى الرؤية الأفقية على المناطق والطرق المفتوحة والصحراوية والسريعة، والمناطق الجبلية وفقا للطبيعية الجغرافية للمدن والمحافظات، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 40 لـ50 كيلو متر على الساعة في طقس ثاني أيام العيد.

منخفض البحر الأحمر الموسمي

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوية جنوب البلاد، تعمل على إثارة الرمال والأتربة بسبب سرعات الرياح اليوم، وتشهد المناطق الجنوبية تكاثر للسحب الرعدية الممطرة، حيث تتفاوت كميات الأمطار من مكان لآخر، بسبب تأثرها بمنخفض البحر الأحمر الموسمي، كما تشهد مناطق من محافظات جنوب الصعيد ارتفاعا في درجات الحرارة العظمى، حيث يُتوقع أن تسجل خلال فترات الظهيرة 40 درجة مئوية.