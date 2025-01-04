‎أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 1-4-2025

‎تشهد أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 1-4-2025 تحديثات جديدة في سعر الكيلو الواحد لمختلف الأنواع، وذلك بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث سجل سعر الكيلو الواحد من الطماطم بسوق العبور للجملة من 4 إلى 12 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور، «سعر الكيلو جملة» كالتالي:

سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 12 جنيها.

سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبانخ: من 4 إلى 7 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس: 4.5 الى سعر إلى 8.5 جنيه.

سعر كيلو البصل الأبيض: 3.5 إلى 8.5 جنيه.

سعر كيلو البصل الأحمر: من 7 إلى 21 جنيها.

سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 12 جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان الرومي من 2 إلى 9 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض من 11 إلى 25 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل رومي بلدي أو صوب من 15 إلى 30 جنيها.

سعر كيلو الملوخية من 14 إلى 24 جنيها.

سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات.

سعر كيلو البطاطا من 3.5 إلى 9.5 جنيه.

سعر الجزر يتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات.