آخر موعد لتقديم تظلمات نتيجة شقق الإسكان الإجتماعي بإعلان سكن لكل المصريين 5

بدأت التظلمات على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي يوم 23 مارس من الشهر الماضي، إذ يمكن للمتقدم الذي تلقى رسالة بعدم انطباق أوراقه مع شروط شقق الإسكان الاجتماعي التقديم على تظلم وإرفاق المستندات الصحيحة.

آخر موعد لتقديم تظلمات نتيجة شقق الإٍسكان الإجتماعي

وكشفت وزارة الإسكان عن أن آخر موعد للتقديم على تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي لإعلان سكن لكل المصريين 5 سيكون يوم 24 أبريل من الشهر الجاري، أي مدة الشهر منذ فتح باب التظلمات.

رابط التقديم على تظلمات نتيجة شقق الإٍسكان الإجتماعي

وعن كيفية التقديم على تظلمات نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، بإعلان سكن لكل المصريين 5 يكون من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على هذا الرابط.

ويمكن المتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي معرفة سبب عدم انطباق الشروط بالتفاصيل من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في حال كانت الرسالة النصية عبر الهاتف لم تشمل التفاصيل الكاملة.