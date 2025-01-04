موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل.. هل ستؤجل؟

تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل، وفق تعليمات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والتي من المقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة تجهيز غرف عمليات مركزية بالتنسيق الكامل مع مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة الاستعدادات.

امتحانات شهر أبريل 2025

وأعلنت المديريات أن امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل، ستُعقد وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تقيس مختلف مستويات الطلاب، وتركز الأسئلة على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات شهر إبريل 2025 لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، يوم 22 أبريل وفقاً للمواعيد المعلنة من وزارة التربية والتعليم، ولا توجد أي نية للتأجيل، إذ تستمر الامتحانات حتى يوم 30 أبريل، أي يستمر نحو 8 أيام.

امتحانات صفوف النقل

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه من حق كل مديرية أن تؤدي الامتحان في أي وقت خلال الفترة المحددة، مشددة على عدم صدور أي قرارات بتأجيل امتحانات أبريل 2025، مُطالبة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصّات التواصل الاجتماعي.