مخاوف عالمية من وباء يهدد البشرية بالفناء.. تحذير بريطاني من «الجدري المائي»

الجدري المائي هو عدوى فيروسية يسببها فيروس ينتمي إلى نفس عائلة الجدري، والآن يحذر العلماء من أنّ مرض الجدري المائي MPOX، لديه القدرة على أن يصبح تهديدًا عالميًا كبيرًا إذا لم يتم اتخاذ إجراء دولي الآن، وذلك بعدما جرى العثور عليه بشكل شائع في أجزاء من وسط وشرق إفريقيا.

وفي رسالة نشرت في مجلة Nature Medicine، سلط باحثون من جامعة سري الضوء على كيفية ظهور علامات واضحة على انتقال العدوى بشكل مستدام من إنسان إلى آخر بسبب فيروس MPOX الذي ينتشر تقليديا من الحيوانات إلى البشر، وقال كارلوس مالوكير دي موتس، أستاذ علم الفيروسات الجزيئي في جامعة سري: «تشير أحدث حالات التفشي إلى أن الاتصال الحميم أصبح الآن وسيلة مهمة لانتشار الفيروس، وهذا التحول في كيفية انتقال المرض يؤدي إلى سلاسل انتقال أطول وتفشي طويل الأمد»، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

تحذير من تفشي فيروس الجدري المائي

وتشير المقالة العلمية إلى أن هذا التغيير تزامن مع الانتشار السريع لفيروسات mpox من المجموعة IIb، كما المتغيرات من المجموعة I آخذة في الارتفاع الآن أيضًا، وقد أثار الباحثون أيضًا مخاوف لأن فيروسات المجموعة الأولى يُعتقد أنها أكثر عدوانية ويبدو أنها تراكم طفرات جينية محددة، مدفوعة بالإنزيمات في جسم الإنسان، والتي قد تؤدي إلى تغيير خصائص الفيروس، وبقدر ما تستمر هذه الفيروسات في الانتشار بين السكان لفترة أطول، بقدر ما تزيد فرص هذه الطفرات في مساعدة فيروس MPOX على التكيف مع البشر.

وهناك مجموعتان معروفتان من الفيروس - المجموعة الأولى (مع المجموعات الفرعية Ia وIb) والمجموعة الثاني (مع المجموعات الفرعية IIa وIIb)، إذ كان سبب تفشي مرض الجدري المائي في عام 2022، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مفاجئ وسريع، هو سلالة المجموعة IIb.

وكان قد جرى الإبلاغ عن 3732 حالة مؤكدة وحالة محتملة للغاية للإصابة بسلالة mpox IIb في المملكة المتحدة حتى 31 ديسمبر 2022، واعتبارًا من عام 2022، حدثت فاشيات لمرض حمى الضنك بسبب المجموعة الأولى في مخيمات اللاجئين في جمهورية السودان.

ويؤثر Mpox حاليًا على البالغين بشكل أكبر، لكن الباحثون أكدوا أيضًا أنه لديه القدرة على الانتشار بين مجموعات أخرى، بما في ذلك الأطفال، وهي مجموعة أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن انتقال مستمر بين الأطفال حتى الآن، وأضاف الدكتور مالوكير دي موتيس أنّ مكافحة الجدري المائي يجب أن تتصدر جدول أعمال الصحة العالمية.

وتشمل الأعراض طفح جلدي مؤلم، وحمى، وتورم الغدد، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويمكن أن تتحسن خلال بضعة أسابيع دون علاج، ولكن في بعض الحالات، تؤدي إلى مرض أكثر خطورة.

ويحذر الباحثون من أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية الآن، فإن فيروس الجدري المائي سوف يستمر في الظهور مجددا ويهدد الصحة العالمية.

طرق انتقال فيروس الجدري المائي

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ينتقل فيروس الجدري المائي عن طريق الآتي:

- أي اتصال جسدي وثيق مع بثور أو قشور mpox (بما في ذلك أثناء الاتصال الجنسي أو التقبيل أو العناق أو الإمساك بالأيدي).

- لمس الملابس أو الفراش أو المناشف التي يستخدمها شخص مصاب بالـ mpox.

- سعال أو عطس شخص مصاب بالـMPOX عندما يكون بالقرب منك.

- في أجزاء من وسط وشرق أفريقيا، يمكن أيضًا الإصابة بمرض الجدري المائي من القوارض المصابة (مثل الفئران والجرذان والسناجب) إذا: تم عضك، أو لمست فرائها أو جلدها أو دمائها أو سوائل أجسامها أو بقعها أو بثورها.

أعراض فيروس الجدري المائي

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأعراض الشائعة لمرض الميبوكس تشمل طفح جلدي قد يستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ووقد يبدأ هذا أو يتبعه الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وآلام الظهر، وانخفاض الطاقة ، وتورم الغدد (العقد الليمفاوية).

يبدو طفح الجدري المئاي مثل البثور أو القروح، ويمكن أن يؤثر على الوجه، وأخمص اليدين، وباطن القدمين، والفخذ، وقد توجد هذه الآفات أيضًا في الفم، أو الحلق، أو على العينين، ويمكن أن يتراوح عدد القروح من واحدة إلى عدة آلاف، وفي معظم الحالات، تختفي الأعراض من تلقاء نفسها خلال بضعة أسابيع.