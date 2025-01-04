حملات مكثفة على مخابز المنيا للتأكد من جودة الخبز وتحرير محاضر للمخالفين

شددت مديرية التموين في المنيا، حملاتها الميدانية لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة لتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية خلال أيام عيد الفطر.

وتابع المهندس عبّد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أعمال غرفة العمليات التي تم تشكيلها في المديرية، وتكثيف المرور على المنشآت التموينية والمخابز البلدية والأسواق لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي تلاعب في الأسعار، كما جرى متابعة محطات الوقود ومنافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من توافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم دون زحام أو نقص.

وفيما يخص الأسواق، تم المرور على منافذ بيع السلع والمخازن لضمان توفر المنتجات بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة، مع التأكد من صلاحيتها.

وفى ذات السياق، أسفرت الحملة التموينية التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، عن تحرير 9 محاضر مخالفة في قطاع المخابز البلدية، تضمنت محاضر لنقص الوزن، عدم الالتزام بالمواصفات، النظافة، عدم إصدار بون الصرف، وعدم وجود لوحة وميزان.

وتمكنت الحملة من ضبط 30 كيلوجراما من الأسماك المملحة «الفسيخ» غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في شارعي ناصر وسعد زغلول، إضافة إلى 400 قطعة من الألعاب النارية المحظورة مجهولة المصدر بشارع التجارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى بنى مزار، تحرر 20 محضرًا تموينيًا وصحيًا خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، شملت المخالفات ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة بأماكن تداول الغذاء، وعدم الحصول على شهادات صحية، ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.