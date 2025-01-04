السيناريست سماح الحريري تعلن وفاة شقيقها

السيناريست سماح الحريري تعلن وفاة شقيقها

السيناريست سماح الحريري تعلن وفاة شقيقها

أعلنت السيناريست سماح الحريري، منذ قليل، وفاة شقيقها، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة.

وكتبت المؤلفة سماح الحريري، عبر حسابها على موقع فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أخي الحبيب الغالي الدكتور سمير الحريري، اللهم عامله بما أنت أهل له من الكرم والجود والغفران».

سماح الحريري

موعد ومكان صلاة الجنازة

ولم تعلن السيناريست عن موعد ومكان صلاة الجنازة أو ما يخص تفاصيل العزاء، وحرص عدد من المتابعين على الدعاء لشقيقها الراحل بالرحمة والغفران، وتقديم واجب العزاء لها.

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