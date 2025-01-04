رئيس «الخدمات البيطرية» بوزارة الزراعة يتابع إقبال الزائرين على الحدائق

تفقد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، غرفة العمليات بالهيئة اليوم، للاطمئنان على سير العمل في مديريات الطب البيطري والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والأسماك والألبان ومنتجاتها لضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك الاطمئنان على استقبال الحدائق التابعة للوزارة وهي الأسماك بالقاهرة وحدائق الحيوان بالمحافظات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق حيث تشهد استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية من أجل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار.

تفقد حديقة الأسماك في الجبلاية

كما قام شاهين بتفقد حديقة الأسماك بالجبلاية بمنطقة الزمالك في القاهرة، للاطمئنان على سير العمل، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء الإجازة، مشيرًا إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية.

عملية تدوير الحيوانات بين حدائق الحيوان في المحافظات

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بالوزارة كانت قد قامت مؤخرا بأكبر حملة عرض ومبادلة «تدوير» للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات.