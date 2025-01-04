«فيلمي المصري الأول».. مينا مسعود يطرح برومو «في عز الظهر»

«فيلمي المصري الأول».. مينا مسعود يطرح برومو «في عز الظهر»

«فيلمي المصري الأول».. مينا مسعود يطرح برومو «في عز الظهر»

طرح النجم المصري العالمي مينا مسعود، الإعلان التشويقي لفيلمه المصري «في عز الظهر» للمخرج مرقس عادل، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحا أن الفيلم يضم نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي.

مينا مسعود يروج لفيلمه الجديد

وكتب مينا مسعود: «من طفولتي وأنا كنت بحلم إني أكون ممثل، والحمد لله وصلت لحلمي وحققت نجاح في هوليوود، لكن حبي للفن بدأ من ساعة لما كنت بتفرج علي الأفلام والمسرحيات اللي بتتقدم في واحدة من أعظم رواد الفن في العالم، بلدي مصر، وبعد طول انتظار أحب أقدم لكم الإعلان التشويقي لفيلمي المصري الأول (في عز الضهر) مع مجموعة من أفضل النجوم في الوطن العربي».

أبطال فيلم في عز الضهر

فيلم فى عز الظهر بطولة الفنان مينا مسعود وتشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، ويشارك في البطولة كل من: شيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي ومحمد عز، وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

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