أول تعليق من مينا مسعود بعد خطوبته على الممثلة الهندية إيملي شاه

أعلن الفنان العالمي مينا مسعود خطبته، قبل قليل، على الممثلة الهندية إيملي شاه، واحتفلا بالخطبة في إحدى الحدائق بين الأشجار في اليابان، وهما في حالة حب وانسجام، وخضعا لجلسة تصوير مميزة.

أول تعليق لـ مينا مسعود بعد خطوبته

ونشرت مجلة Hello العالمية صورًا من حفل خطوبة مينا مسعود عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وجاء أول تعليق للفنان مينا مسعود على خطوبته قائلًا: «في موعدنا الأول شعرتُ أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة.. سعيد للغاية باختياري لحب عمري».

أحدث أعمال مينا مسعود المصرية

وتعاقد الفنان مينا مسعود على بطولة فيلم عيسى، حيث يتناول الفيلم العديد من القضايا حول الأفكار والمعتقدات وكيفية تأثيرها على حياة من حوله، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمود حجازي، خالد الصاوي، سامي مغاوري، اسلام حافظ، نانسي صلاح، وآخرين من إخراج رؤوف عبدالعزيز، من تأليف هيثم نبيل، كما انتهى الفنان مينا مسعود من تصوير فيلم في عز الضهر، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائية بالفترة المقبلة، وهو من إخراج مرقس عادل.