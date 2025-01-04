هل تعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا؟

تعثرت المفاوضات «بشكل مبدئي» بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن رفضت موسكو قبول المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا لا يمكنها قبول المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بشكلها الحالي لأنها لا تعالج المشاكل التي تعتبرها موسكو سببًا للصراع، ما يشير إلى تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن هذا الموضوع.

وتشير تعليقات نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو وواشنطن لم تتمكنا حتى الآن من سد الخلافات التي أثارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أكثر من أسبوعين عندما قال إن المقترحات الأمريكية بحاجة إلى إعادة صياغة.

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