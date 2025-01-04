هل تعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا؟

هل تعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا؟

هل تعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا؟

تعثرت المفاوضات «بشكل مبدئي» بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن رفضت موسكو قبول المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا لا يمكنها قبول المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بشكلها الحالي لأنها لا تعالج المشاكل التي تعتبرها موسكو سببًا للصراع، ما يشير إلى تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن هذا الموضوع.

وتشير تعليقات نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو وواشنطن لم تتمكنا حتى الآن من سد الخلافات التي أثارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أكثر من أسبوعين عندما قال إن المقترحات الأمريكية بحاجة إلى إعادة صياغة.

ترامب غاضب من بوتين

وما يشير إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين، ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث بدأ يفقد صبره إزاء ما أشار إليه من احتمال المماطلة في التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا مع موسكو.
قال ترامب إنه غاضب من بوتين وتحدث عن فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل التوصل إلى اتفاق.

موسكو ترفض الاقتراح الأمريكي

ريابكوف أشار إلى إن موسكو لم تتمكن بعد من المضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق، مضيفًا: «نحن نأخذ النماذج والحلول التي اقترحها الأمريكيون على محمل الجد، لكننا لا نستطيع قبولها كلها بشكلها الحالي».
ويريد بوتين من أوكرانيا التخلي عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وأن تسيطر روسيا على كامل المناطق الأوكرانية الأربع التي تقول كييف إنها تابعة لها، وأن يكون حجم الجيش الأوكراني محدودًا، بينما تقول أوكرانيا إن هذه المطالب تُعادل المطالبة باستسلامها.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن موسكو تواصل اتصالاتها مع الجانب الأمريكي.

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