سامح حسين بعد إثارته للجدل في احتفالية العيد: لم أطالب بإلغاء الإجازات «بحبها زيكم»

انتشرت في الساعات الماضية لقطات من كلمة الفنان سامح حسين، وتهنئته للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال مشاركته في احتفالية العيد.

وخلال الاحتفالية طالب «حسين» بعفوية بإلغاء الإجازة، قائلا: «مش ضروري نأخذ كل الأعياد دي إجازات وورانا شغل كتير أوي»، وبعد إثارة جملته الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، قدم في منشور له على «فيسبوك» تفسيرا لجملته.

سامح حسين يقدم تفسير لطلبه إلغاء الأجازة

كتب سامح حسين على صفحته: «جمهوري الحبيب.. كل سنة وأنتم طيبين وبخير.. بناء على طلبكم.. والناس اللي طلبت تفسير لموضوع إني بطالب بإلغاء الأجازات في الأعياد.. الكلام ده طبعا غير حقيقي بالمرة.. أنا زيكم بحب الأجازة، وبحب زيكم أشتغل بإخلاص زي كل واحد في مجاله.. الأجازة دي نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة».

وأضاف «حسين»: «كل الموضوع إني اتمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر، وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دي كلها إجازة.. لكني لم أقصد أبدا إلغاء الاجازات الرسمية.. وعلي فكرة إحنا بنحب الأجازة علشان بنشتغل.. أي حد جرب قلة الشغل مش هيحب الأجازة.. الشغل نعمة ربنا يديمها علينا، ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعا ويرزقنا الخير.. يا رب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة».

كلمة سامح حسين في الاحتفالية

وكان نص كلمة سامح حسين المتعلقة بالإجازة في احتفالية عيد الفطر، كالتالي: «إحنا شعب أبهر العالم بقدرته العجيبة على الضحك في أصعب المواقف، ربنا خلقنا كده بنحب الضحك والفرحة، والعيد فرحة، ويا رب يكتر أفراحنا، بس مش ضروري نأخذ كل الأعياد دي إجازات وورانا شغل كتير أوي».