سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في مصر، نحو 35 ألفًا و440 جنيهًا، ليحقق مكاسب نحو 2960 جنيهًا خلال شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وكان سعر الجنيه الذهب يتداول بآخر يوم في شهر فبراير الماضي، عند مستوى سعري 32 ألفًا و480 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 9.2% مقارنة مع سعر اليوم البالغ 35 ألفًا و440 جنيهات، ومكاسب بنحو 3960 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في مصر 5 آلاف و63 جنيها للشراء، و50 آلاف و40 جنيهًا للبيع، وفقا لبيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الآن في الصاغة المصرية نحو 4 آلاف و430 جنيهًا للشراء، و4 آلاف و430 جنيه للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.