أسعار الذهب بالمصنعية في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-4-2025 تراجع في محال الصاغة، إذ تبلغ أسعار الذهب بالمصنعية عيار 21 الآن نحو 4420 جنيها للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

أسعار الذهب بالمصنعية

وجاءت أسعار الذهب بالمصنعية اليوم في مصر، بعد أن سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 تحديث جديد لدى سوق الصاغة المصرية، كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5051 جنيهًا للشراء، و5028 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4420 جنيهًا للشراء، و4400 جنيهًا للبيع، مقارنة مع آخر تحديث عند 4430 جنيهًا للشراء، مقابل 4410 جنيهات للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 4630 جنيهًا للشراء، و4609 جنيهات للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 3789 جنيهًا للشراء، و3772 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 2947 جنيهًا للشراء، و2933 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 35 ألفًا و360 جنيهًا للشراء، و35 ألفًا و340 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3108 دولارات للشراء، و3107.5 دولار للبيع.