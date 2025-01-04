الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء ثالث أيام العيد.. نشاط للرياح
الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء ثالث أيام العيد.. نشاط للرياح
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، الموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتوقع استمرار حالة الاستقرار الجوي في معظم أنحاء البلاد.
حالة الطقس غدًا الأربعاء
أوضحت الهيئة أن الطقس غدًا سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، وشمال الصعيد، أما على السواحل الغربية فسيكون معتدل الحرارة، بينما سيكون طقسا حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل، من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على أغلب المناطق، خاصة في الصباح الباكر.
أشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الرياح ستنشط خلال فترات متقطعة على معظم أنحاء البلاد، في حين ستستمر درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية.
درجات الحرارة غدا
وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والأقاليم غدا الأربعاء، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:
- القاهرة: العظمى 27، الصغرى 17 درجة مئوية.
- العاصمة الإدارية: العظمى 28، الصغرى 16 درجة مئوية.
- 6 أكتوبر: العظمى 28، الصغرى 16 درجة مئوية.
- بنها: العظمى 27، الصغرى 17 درجة مئوية.
- دمنهور: العظمى 27، الصغرى 16 درجة مئوية.
- وادي النطرون: العظمى 26، الصغرى 16 درجة مئوية.
- كفر الشيخ: العظمى 26، الصغرى 15 درجة مئوية.
- المنصورة: العظمى 26، الصغرى 16 درجة مئوية.
- الزقازيق: العظمى 26، الصغرى 16 درجة مئوية.
- شبين الكوم: العظمى 27، الصغرى 16 درجة مئوية.
- طنطا: العظمى 25، الصغرى 15 درجة مئوية.
- دمياط: العظمى 25، الصغرى 16 درجة مئوية.
- بورسعيد: العظمى 24، الصغرى 16 درجة مئوية.
- الإسماعيلية: العظمى 28، الصغرى 15 درجة مئوية.
- السويس: العظمى 27، الصغرى 16 درجة مئوية.
- العريش: العظمى 27، الصغرى 15 درجة مئوية.
- رفح: العظمى 26، الصغرى 14 درجة مئوية.
- رأس سدر: العظمى 28، الصغرى 18 درجة مئوية.
- نخل: العظمى 25، الصغرى 11 درجة مئوية.
- كاترين: العظمى 22، الصغرى 8 درجة مئوية.
- الطور: العظمى 27، الصغرى 18 درجة مئوية.
- طابا: العظمى 26، الصغرى 12 درجة مئوية.
- شرم الشيخ: العظمى 30، الصغرى 12 درجة مئوية.
- الإسكندرية: العظمى 26، الصغرى 16 درجة مئوية.
- العلمين: العظمى 25، الصغرى 15 درجة مئوية.
- مطروح: العظمى 24، الصغرى 15 درجة مئوية.
- السلوم: العظمى 27، الصغرى 14 درجة مئوية.
- سيوة: العظمى 28، الصغرى 14 درجة مئوية.
- رأس غارب: العظمى 30، الصغرى 17 درجة مئوية.
- الغردقة: العظمى 29، الصغرى 18 درجة مئوية.
- سفاجا: العظمى 30، الصغرى 17 درجة مئوية.
- مرسى علم: العظمى 30، الصغرى 18 درجة مئوية.
- شلاتين: العظمى 30، الصغرى 20 درجة مئوية.
- حلايب: العظمى 28، الصغرى 20 درجة مئوية.
- أبو رماد: العظمى 29، الصغرى 19 درجة مئوية.
- رأس حدرية: العظمى 28، الصغرى 20 درجة مئوية.
- الفيوم: العظمى 27، الصغرى 15 درجة مئوية.
- بني سويف: العظمى 27، الصغرى 15 درجة مئوية.
- المنيا: العظمى 28، الصغرى 13 درجة مئوية.
- أسيوط: العظمى 29، الصغرى 14 درجة مئوية.
- سوهاج: العظمى 30، الصغرى 16 درجة مئوية.
- قنا: العظمى 31، الصغرى 18 درجة مئوية.
- الأقصر: العظمى 33، الصغرى 20 درجة مئوية.
- أسوان: العظمى 34، الصغرى 20 درجة مئوية.
- الوادي الجديد: العظمى 30، الصغرى 15 درجة مئوية.
- أبو سمبل: العظمى 33، الصغرى 20 درجة مئوية.