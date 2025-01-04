الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء ثالث أيام العيد.. نشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، الموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتوقع استمرار حالة الاستقرار الجوي في معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

أوضحت الهيئة أن الطقس غدًا سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، وشمال الصعيد، أما على السواحل الغربية فسيكون معتدل الحرارة، بينما سيكون طقسا حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل، من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على أغلب المناطق، خاصة في الصباح الباكر.

أشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الرياح ستنشط خلال فترات متقطعة على معظم أنحاء البلاد، في حين ستستمر درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والأقاليم غدا الأربعاء، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي: