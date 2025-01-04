اقرأ في عدد «الوطن» غدا: بدعم مصري.. وقف العدوان على غزة عن طريق الدبلوماسية

08:31 م | الثلاثاء 01 أبريل 2025

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: بدعم مصري.. وقف العدوان على غزة عن طريق الدبلوماسية