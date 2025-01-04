اقرأ في عدد «الوطن» غدا: بدعم مصري.. وقف العدوان على غزة عن طريق الدبلوماسية

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: بدعم مصري.. وقف العدوان على غزة عن طريق الدبلوماسية

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: بدعم مصري.. وقف العدوان على غزة عن طريق الدبلوماسية

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مقال رأي لـ مصطفى عمار يكتب: الرئيس عبدالفتاح السيسي «جابر الخواطر» وشَرَف القيادة

تقارير إسرائيلية: «نتنياهو» يتعمد إفشال صفقة التبادل

«المالية»: 78.1 مليار جنيه لدعم الصناعات بالموازنة الجديدة

بدعم مصرى.. وقف العدوان على غزة عن طريق الدبلوماسية

مشروع «مصرى - تركى» مشترك لتطوير المُدرعة «فهد 300»

«الداخلية» تحتفل بالعيد وتفرج عن 2777 نزيلاً بعفو رئاسى

أهالى المفرج عنهم يشكرون رئيس الجمهورية على اللفتة الإنسانية.. ويعبرون عن سعادتهم بالمبادرة

الاتحاد الأوروبي يعتمد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو

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الصفحة الثانية

«ثانى أيام العيد»: الاحتفالات مستمرة.. المواطنون يتحدون «تقلبات الطقس».. وإقبال كبير على المتنزهات والشواطئ

«الصحة»: حملات مكثفة لمتابعة جاهزية 87 مستشفى.. ومؤسسات الرعاية الاجتماعية تحتفل بـ«العيد»

«الرعاية الصحية»: حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» تواصل تقديم خدماتها خلال العيد فى محافظات المنظومة

أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين بمراكز صندوق مكافحة الإدمان ضمن خدمات ما بعد العلاج

محافظ القاهرة يتفقد غرفة العمليات ومركز «شبكة الطوارئ»

«صابر»: تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بالوجود أيام العيد لمتابعة جميع الخدمات للمواطنين
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الصفحة الثالثة
مقال رأي لـ مصطفى عمار يكتب: الرئيس عبدالفتاح السيسى «جابر الخواطر».. وشَرَف القيادة

جرائم الاحتلال الإسرائيلى مستمرة.. تهجير آلاف العائلات الفلسطينية من «رفح»

استشهاد أكثر من 30 ألف طفل وامرأة وإبادة 7200 أسرة بالكامل منذ بدء الحرب.. وتواصل العدوان على «الضفة» لليوم الـ 71 لطرد السكان

«تل أبيب» تستهدف مسئولاً بارزاً بحزب الله بالضاحية الجنوبية فى بيروت

3

الصفحة الرابعة

تحقيق الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية المستقلة خطوة نحو تصحيح مسار القضية

بدعم مصرى وقف العدوان على غزة عن طريق الدبلـوماسية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القيادة المصرية استخدمت الوسائل الدبلوماسية المتاحة لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

خبير فلسطينى: نحتاج إلى انفراجة سياسية لقيام دولة فلسطينية ثم إعادة الإعمار

4

الصفحة الخامسة

حسين خضر: العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية يمكن استخدامها للضغط على الدول لتغيير سياساتها

قيادى بـ«الاشتراكى الألمانى»: الرفض السياسى والمخاوف الأمنية عوائق أمام إقامة دولة فلسطينية

د. ماك شرقاوى: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة سيناريو مثالى لحل يرضى جميع الأطراف

محلل أمريكى: «القاهرة» تتبنى نهجاً ثابتاً لتحقيق تسوية عادلة.. والتوسع الاستيطانى والخلاف بين السلطة و«حماس» يعرقلان إقامة الدولة

الضمان الوحيد للتوصل إلى سلام دائم فى الشرق الأوسط هو حصول الشعب الفلسطينى على حقه فى دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

5

الصفحة السادسة

الزمالك فى مواجهة صعبة أمام بطل جنوب أفريقيا بربع نهائى «الكونفيدرالية».. ومدرب ستيلينبوش يراهن على الفوز

حسم التجديد

توصية فى عقد «الشناوى» الجديد داخل الأهلى.. وفاكس رسمى جديد لاستقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

عودة «صلاح»

صدام بين ليفربول وإيفرتون بديربى الـ«ميرسيسايد»

قمة متجددة

برشلونة فى ضيافة أتلتيكو مدريد بإياب نصف نهائى كأس الملك

6

الصفحة السابعة

«فوزى»: نشهد طفرة بفضل لمسات «المتحدة».. و«صاحبى يا صاحبى» لـ«سلطان» الأفضل

تترات دراما رمضان 2025 فى ميزان النقاد.. إشادة خاصة بالوجوه الشابة

أحمد فوزى صالح: شخصيات «ظلم المصطبة» مستوحاة من الحقيقة

مقال رأي لــ خالد منتصر يكتب: أسماء رمضانية (١)

7

الصفحة الثامنة

مقال رأي لـ فريدة الشوباشى : حوار علني

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