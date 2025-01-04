«تل أبيب» تستهدف مسئولاً بارزاً بحزب الله بالضاحية الجنوبية فى بيروت
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تحقيق الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية المستقلة خطوة نحو تصحيح مسار القضية
بدعم مصرى وقف العدوان على غزة عن طريق الدبلـوماسية
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القيادة المصرية استخدمت الوسائل الدبلوماسية المتاحة لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية
خبير فلسطينى: نحتاج إلى انفراجة سياسية لقيام دولة فلسطينية ثم إعادة الإعمار
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حسين خضر: العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية يمكن استخدامها للضغط على الدول لتغيير سياساتها
قيادى بـ«الاشتراكى الألمانى»: الرفض السياسى والمخاوف الأمنية عوائق أمام إقامة دولة فلسطينية
د. ماك شرقاوى: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة سيناريو مثالى لحل يرضى جميع الأطراف
محلل أمريكى: «القاهرة» تتبنى نهجاً ثابتاً لتحقيق تسوية عادلة.. والتوسع الاستيطانى والخلاف بين السلطة و«حماس» يعرقلان إقامة الدولة
الضمان الوحيد للتوصل إلى سلام دائم فى الشرق الأوسط هو حصول الشعب الفلسطينى على حقه فى دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
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الزمالك فى مواجهة صعبة أمام بطل جنوب أفريقيا بربع نهائى «الكونفيدرالية».. ومدرب ستيلينبوش يراهن على الفوز
حسم التجديد
توصية فى عقد «الشناوى» الجديد داخل الأهلى.. وفاكس رسمى جديد لاستقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز
عودة «صلاح»
صدام بين ليفربول وإيفرتون بديربى الـ«ميرسيسايد»
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تترات دراما رمضان 2025 فى ميزان النقاد.. إشادة خاصة بالوجوه الشابة
أحمد فوزى صالح: شخصيات «ظلم المصطبة» مستوحاة من الحقيقة
مقال رأي لــ خالد منتصر يكتب: أسماء رمضانية (١)
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مقال رأي لـ فريدة الشوباشى : حوار علني
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