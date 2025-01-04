لميس الحديدي عن «جودر 2»: نجاح المسلسل يؤكد قدرتنا على تقديم الفن الصعب

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «جودر» في موسمه الثاني، والذي عُرض خلال السباق الرمضاني الأخير، مؤكدة أن العمل استعاد سحر حكايات ألف ليلة وليلة التي ظلت راسخة في التراث الأدبي وخيال الأجيال المتعاقبة.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة ON: «لطالما عاشت حكايات ألف ليلة وليلة في وجداننا، وعندما يسمعها المصريون فإنهم يغوصون في أجواء من أفضل القصص والمغامرات والمعاني التي تحمل قيمًا خالدة».

وأضافت: «للعام الثاني على التوالي، تقدم لنا المتحدة عملًا مستوحى من ألف ليلة وليلة، وهو «جودر» الذي يجسد شخصية بطل شعبي يبدو وكأنه قادم من أعماق التاريخ أو من قصص التراث الخيالية، لكنه يحمل في داخله الشجاعة والقوة ومبادئ الحق والصدق والأمانة، في الصراع التقليدي بين الخير والشر.



وأشارت لميس الحديدي إلى أهمية هذه القيم في عالم اليوم، قائلة:«هذه مبادئ نتمنى أن ننحاز لها وسط صخب الحياة وارتباك القيم».



وختمت حديثها قائلة: مسلسل «جودر»، في موسمه الثاني، والذي قام ببطولته النجم ياسر جلال بمشاركة نخبة من النجوم، استطاع للعام الثاني على التوالي أن يحقق إبهارًا بصريًا وتقنيات متقدمة، تؤكد أننا قادرون على تقديم هذا النوع من الفن الصعب، التي تعيد المشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، لكن بروح عام 2025.