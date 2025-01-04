ياسر جلال عن شخصية والدة جودر: وفاء عامر تحب أدوار كبار السن من أيام المعهد

روى الفنان ياسر جلال تفاصيل علاقته بالفنانة وفاء عامر منذ فترة الدراسة، متحدثًا عن حبها لتقديم أدوار كبار السن، وذلك بعد تجسيدها دور والدة جودر في مسلسل «جودر».



وقال خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «وفاء عامر كانت زميلتي في المعهد، لكنني كنت أكبر منها سنًا، إذ كنت في الفرقة الثالثة، بينما كانت هي لا تزال تدرس في الفرقة الأولى».

وكشف جلال أن وفاء عامر كانت تميل منذ دراستها إلى تقديم أدوار كبار السن مضيفًا: «كنت أقول لها: يا بنتي، ليه كده؟! كانت دائمًا تقوم بأدوار الأم والجدة».

كما استعاد ياسر جلال إحدى ذكرياتهما في فترة الدراسة، عندما شاركا معًا في مسرحية بعنوان «إطلاق النار من الخلف» قائلًا:«وفاء قامت وقتها بدور الجدة، وكانت ترتدي نظارة طبية لم تكن ترى بها جيدًا، فكانت تتخبط أثناء الحركة على المسرح! كنت أقول لها: إيه اللي خلاكي تعملي الدور ده؟! وكنت أسندها حتى لا تتعثر».



من جانبها، علقت وفاء عامر عن تجربتها في دور أم جودر قائلة: «قدمت دور والدة جودر، وكانت النتيجة مبهرة!».