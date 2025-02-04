مؤلف «فهد البطل» يحتفل بحصوله على المركز الأول ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It

احتفل محمود حمدان، مؤلف مسلسل فهد البطل، عبر حسابه على موقع فيسبوك، بحصول المسلسل على المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Watch It.

مسلسل فهد البطل يتصدر نسب المشاهدة على جميع المنصات

وكتب محمود حمدان: «اللهم لك الحمد، سعيد بحصولنا على المركز الأول في وواتش إت والمركز الأول بمنصة فيو والمركز الأول يوتيوب والمركز الأول جوجل والمركز الأول في الشارع المصري، وأعلى نسبة إعلانات في القنوات، وهو ما يعادل الأول والأول مكرر، وكل عام وأنتم بخير، ومفاجئاتنا لسه مخلصتش، فهد البطل».

أبطال مسلسل فهد البطل

تصدر مسلسل فهد البطل الترند ومؤشرات البحث على جوجل طوال شهر رمضان، وشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفاء الطوخى، ومحمود البزاوي. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.