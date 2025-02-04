محمد ثروت يكشف عن الصور الأولى لمولودته «قمر»

محمد ثروت يكشف عن الصور الأولى لمولودته «قمر»

محمد ثروت يكشف عن الصور الأولى لمولودته «قمر»

كشف الفنان محمد ثروت عن الصور الأولى لمولودته «قمر»، خلال احتفاله بهذه المناسبة عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، معبرًا عن سعادته بوصول طفلته الجديدة.

محمد ثروت يشكر متابعيه على دعمهم

ونشر محمد ثروت صورة تجمعه بزوجته ومولودته معلقًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم عظيم سلطانك. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، رزقني الله الكريم يوم وقفة عيد الفطر المبارك ببنوتة، قمر محمد ثروت ربنا يجعلها من الذرية الصالحة ويحفظها من أي شر».

وأضاف «ثروت»: «بشكر كل أصحابي وأحبابي اللي كانوا بيتصلوا بيا وأنا كنت مشغول عنهم، ولكن تقريبا الرجالة بيبقى عقلهم بيولد في نفس الوقت والستات بتولد، بحبكم قوي وبشكركم على الاهتمام والحب اللي شوفته في رسائلكم على التلفون، كل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد عليكم».



فيلم الصفا الثانوية بنات

ويُعرض لمحمد ثروت حاليا فيلم الصفا الثانوية بنات، بطولة علي ربيع، وأوس أوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي، وهالة فاخر وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، ويظهر خلال أحداث الفيلم عصام الحضري كضيف شرف في دور مدرب لفريق المدرسة.

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