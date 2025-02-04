3 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء الثلاثاء، في قصف جوي ومدفعي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر فلسطينية.

تفاصيل استشهاد عدد من الفلسطينيين في غزة

وذكرت مصادر فلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن قوات الاحتلال قصفت منطقة (ميراج) شمال رفح، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، مشيرة إلى طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على مدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعي للمدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50 ألفا و399 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 114 ألفا و583 شخصا، في حصيلة غير نهائية، حيث ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى فلسطينية

وفي سياق متصل، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق للرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب (35 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، نقل على إثرها إلى المستشفى، إضافة لاعتقال الشاب يوسف شعبان نصر الله حنني (28 عاما).

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، واحتجزت عددا من الشبان ونكلت بهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.