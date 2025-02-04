موعد ومكان عزاء الفنانة إيناس النجار في تونس

موعد ومكان عزاء الفنانة إيناس النجار في تونس

موعد ومكان عزاء الفنانة إيناس النجار في تونس

أعلن الحساب الرسمي للفنانة الراحلة إيناس النجار عبر موقع «فيسبوك»، عن موعد ومكان العزاء في تونس.

تفاصيل عزاء الفنانة إيناس النجار

وكتب حساب إيناس النجار: «إنا الله وإنا إليه راجعون، تقبل التعازي عند صلاة الظهر بجامع سيدي اللخمي صفاقس، تغمد الله فقيدتنا برحمته الواسعة، الله يرحم إيناس ويجعلها من أهل الجنة».

ايناس النجار

وفاة إيناس النجار

كانت الفنانة إيناس النجار قد رحلت عن عالمنا بعد أن دخلت في غيبوبة خلال الأيام الماضية، نتيجة إصابتها بانفجار في المرارة، ما أدى إلى تسمم في الدم، وتطلبت حالتها نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى خاص، حيث أدخلت إلى العناية المركزة، قبل أن تودع الحياة داخلها.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا