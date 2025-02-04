موعد ومكان عزاء الفنانة إيناس النجار في تونس

أعلن الحساب الرسمي للفنانة الراحلة إيناس النجار عبر موقع «فيسبوك»، عن موعد ومكان العزاء في تونس.

تفاصيل عزاء الفنانة إيناس النجار

وكتب حساب إيناس النجار: «إنا الله وإنا إليه راجعون، تقبل التعازي عند صلاة الظهر بجامع سيدي اللخمي صفاقس، تغمد الله فقيدتنا برحمته الواسعة، الله يرحم إيناس ويجعلها من أهل الجنة».

وفاة إيناس النجار

كانت الفنانة إيناس النجار قد رحلت عن عالمنا بعد أن دخلت في غيبوبة خلال الأيام الماضية، نتيجة إصابتها بانفجار في المرارة، ما أدى إلى تسمم في الدم، وتطلبت حالتها نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى خاص، حيث أدخلت إلى العناية المركزة، قبل أن تودع الحياة داخلها.