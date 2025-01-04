ميار الببلاوي تكشف تفاصيل غُسل إيناس النجار: كانت كعروس مبتسمة

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل غُسل إيناس النجار: كانت كعروس مبتسمة

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل غُسل إيناس النجار: كانت كعروس مبتسمة

خيّم الحزن على الوسط الفني في الساعات الماضية، بعد إعلان وفاة الفنانة إيناس النجار عن عمر ناهز 43 عاما في الساعات الأولى من عيد الفطر، حيث توفيت داخل وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضها لانفجار في المرارة أسفر عن إصابتها بتسمم في الدم، وأعلنت أسرتها أنّ الجنازة والدفن سيكونان في مقابر العائلة بتونس.

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إيناس النجار عروس فى غسلها

الفنانة ميار الببلاوي روت موقفا خلال غُسل إيناس النجار، في منشور عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: «إيناس حبيبتي ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة وكالقمر في تمامه، غسلت كتير ناس بس أنتِ كنتِ آية من آيات ربنا، بحبك أوي وهتوحشيني».

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رسالة الوداع من سوار النجار لشقيقتها ايناس النجار

ونعت سوار النجار شقيقة إيناس النجار في منشور عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: «روحي راحت مني خلااااااص في الجنة يا ملاكي خلاص بقيت نصف واحد من غير نص تاني، قلبي اتقطع عليكي يا روح روحي الله يصبرني على فراقك يا كبدي.. عروس الجنة إيناس سلملي على بابا».

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