جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق متفرقة بالضفة الغربية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية، وسط عمليات اعتقالات وإصابات في صفوف الفلسطينيين، بحسب وكالة «وفا».

القوات الإسرائيلية تقتحم قرية جلبون

واقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون، شرق جنين، وتمركزت في شارع المدارس، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، وسط تحليق طائرات مُسيرة في الأجواء.

ودائمًا ما يقتحم الجيش الإسرائيلي تلك المنطقة بشكل شبه يومي، ويتم مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها وتحويل بعضها لثكنات عسكرية.

وفي نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال اقتحام القوات بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

إصابات واعتقالات في الضفة الغربية

وأدى ذلك إلى إصابة شاب 35 عامًا بالرصاص الحي في الفخذ، نقل على إثرها إلى المستشفى، إضافة لاعتقال الشاب يوسف شعبان نصر الله حنني 28 عامًا.

وفي السياق ذاته اعتقلت القوات الإسرائيلية طفلًا خلال اقتحامها قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية لوفا، بأن قوة احتجزت عددًا من المواطنين ونكلت بهم، قبل أن تعتقل الطفل فارس مرزوق التميمي وهو من قرية دير نظام المجاورة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري بالضفة الغربية، كما اقتحمت القوات بلدة سلواد شرق رام الله.