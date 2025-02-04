إيرادات أفلام عيد الفطر.. سيكو سيكو يواصل الصدارة في شباك التذاكر

منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية بموسم أفلام عيد الفطر، والتي تضم 4 أفلام وهي سيكو سيكو، الصفا الثانوية بنات، نجوم الساحل، فار بـ 7 أراوح، يرفع جميعها شعار الكوميديا أولا.

إيرادات فيلم سيكو سيكو بموسم عيد الفطر

وبحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أوضح لـ«الوطن»، أن فيلم سيكو سيكو يواصل ارتفاع إيراداته بثالث أيام عيد الفطر، محققا 13 مليونًا و539 ألفًا و493 جنيهًا محتلا المركز الأول في شباك التذاكر.

أبطال فيلم سيكو سيكو

ويشارك في بطولة فيلم سيكو سيكو كل من عصام عمر، وطه دسوقي، خالد الصاوي، باسم سمرة، وعلي صبحي، وتارا عماد، وديانا هشام، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.