انطلاق العرض المسرحي «سجن النسا» على مسرح السلام

افتتحت وزارة الثقافة العرض المسرحي الجديد «سجن النسا» لفرقة المسرح الحديث على مسرح السلام بشارع قصر العيني، والعرض تأليف الكاتبة فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، وبطولة نخبة من فناني فرقة المسرح الحديث.

وذكر يوسف مراد منير لـ«الوطن»، أنه تم افتتاح العرض المسرحي «سجن النسا» أمس في ثاني أيام عيد الفطر على مسرح السلام، حيث حقق أعلى إيرادات في أول عرض له، موضحا أن العمل الإبداعي مقتبس من نص الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، وهو عبارة عن دراما اجتماعية تجمع بين الكوميدي والتراجيدي لأن الحياة فيها النوعين، والعمل كتبته المؤلفة لإظهار حالة السجينات بحكياتهن المختلفة لتقدم المسرحية مجتمعا مصغرا داخل عنبر السجن.

لا تشابه بين المسلسل وعرض «سجن النسا»

وقال «منير» إن العرض المسرحي «سجن النسا» مقدم بشكل محدّث ويناقش قضايا معاصرة تهم الجمهور، وفي الوقت نفسه يتم الاحتفاء بروح كتابة فتحية العسال، أي يتم تقديم مزيج بين الجديد والقديم.

وعن تأثر المسرحية بمسلسل «سجن النسا» للفنانة نيلي كريم، قال نحن نعمل على نص فتحية العسال الأصلي، نافيا وجود تشابه بين المسرحية والمسلسل، أي أن الأحداث تختلف بين العملين، لافتا إلى أن البطولة الأساسة نسائية لأن العمل يدور في سجن النساء، مع وجود عدد من الرجال في العرض.